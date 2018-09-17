Лишение прав: Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать номера с автомобилей
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Сотрудники ГИБДД лишаются права снимать госзнаки с автомобилей в случае введения временного запрета на эксплуатацию транспортного средства. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В то же время само право запрещать эксплуатацию транспортных средств и прицепов «до устранения причин, послуживших основанием» для введения запрета, остаётся за сотрудниками госавтоинспекции. Перечень условий, по которым нельзя будет использовать транспортное средство, утверждается правительством России. Среди них, например, неполадки в тормозной системе, рулевом управлении и несоответствие ГОСТу по выхлопам.
Председатель общероссийского Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с RT пояснил, что снятие номеров с машины при эксплуатации запрещённого автомобиля — это двойная мера наказания, которую уже давно исключили из Кодекса об административных нарушениях.
«Водитель будет нести ответственность, предусмотренную законом (если эксплуатирует запрещённый автомобиль. — RT), будет платить штраф. А так получалось двойное наказание: автовладельца оштрафовали, и номера с автомобиля сняли», — уточнил Похмелкин.
Эксперт считает, что такие меры, как штрафы и снятие номеров, неправильно расцениваются и применяются сотрудниками ГИБДД в качестве наказания.
«Снятие номеров — это вчерашний день. Законом предусмотрено наказание: штраф, лишение права управления транспортным средством, обязательные работы, административный арест — это и есть меры, которые ограничивают водителя в правах. А всё, что сверх того, как мне кажется, нарушает права водителя и не вполне соответствует Конституции», — отметил Похмелкин.
Изменения защитят автолюбителей от злоупотреблений со стороны сотрудников ГИБДД, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Автовладельцы будут в большей безопасности, они будут защищены от мелкой коррупции, мелких домогательств и в принципе от злоупотреблений сотрудниками ГИБДД своими должностными полномочиями», — отметил он.
По мнению главы Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, указ исключит спекуляции по поводу возможного снятия номеров в случае нарушения.
«Я думаю, что это своевременная мера», — заключил эксперт.