Лишение прав: Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать номера с автомобилей

Сотрудников ГИБДД лишили возможности снимать госзнаки с автомобилей при введении временного запрета на их эксплуатацию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. При этом право ограничить пользование транспортным средством остаётся за инспекторами. По мнению специалистов, поправки должны защитить водителей от двойного наказания.

Сотрудники ГИБДД лишаются права снимать госзнаки с автомобилей в случае введения временного запрета на эксплуатацию транспортного средства. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В то же время само право запрещать эксплуатацию транспортных средств и прицепов «до устранения причин, послуживших основанием» для введения запрета, остаётся за сотрудниками госавтоинспекции. Перечень условий, по которым нельзя будет использовать транспортное средство, утверждается правительством России. Среди них, например, неполадки в тормозной системе, рулевом управлении и несоответствие ГОСТу по выхлопам.

Председатель общероссийского Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с RT пояснил, что снятие номеров с машины при эксплуатации запрещённого автомобиля — это двойная мера наказания, которую уже давно исключили из Кодекса об административных нарушениях.

«Водитель будет нести ответственность, предусмотренную законом (если эксплуатирует запрещённый автомобиль. — RT), будет платить штраф. А так получалось двойное наказание: автовладельца оштрафовали, и номера с автомобиля сняли», — уточнил Похмелкин.

Эксперт считает, что такие меры, как штрафы и снятие номеров, неправильно расцениваются и применяются сотрудниками ГИБДД в качестве наказания.

«Снятие номеров — это вчерашний день. Законом предусмотрено наказание: штраф, лишение права управления транспортным средством, обязательные работы, административный арест — это и есть меры, которые ограничивают водителя в правах. А всё, что сверх того, как мне кажется, нарушает права водителя и не вполне соответствует Конституции», — отметил Похмелкин.

Изменения защитят автолюбителей от злоупотреблений со стороны сотрудников ГИБДД, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Автовладельцы будут в большей безопасности, они будут защищены от мелкой коррупции, мелких домогательств и в принципе от злоупотреблений сотрудниками ГИБДД своими должностными полномочиями», — отметил он.

По мнению главы Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, указ исключит спекуляции по поводу возможного снятия номеров в случае нарушения.

«Я думаю, что это своевременная мера», — заключил эксперт.