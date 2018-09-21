Эксперт оценил законопроект об изменении порядка возмещения ущерба при ДТП

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Автоюрист Сергей Радько в беседе с m24 оценил внесённый в Госдуму законопроект, который предусматривает исполнение страховщиками обязанностей по возмещению ущерба и судебных расходов при ДТП.
Эксперт оценил законопроект об изменении порядка возмещения ущерба при ДТП
  • РИА Новости

«Сейчас есть такая проблема, когда многие полиса не имеют вообще либо у них полис по каким-то причинам является недействительным, и узнают об этом только при ДТП», — напомнил эксперт.

По его словам, в результате потерпевший остаётся ни с чем — в свою компанию он пойти не может, поскольку здесь не работает прямое возмещение ущерба.

«А в страховую компанию тоже пойти нельзя, потому что у него нет страховки», — добавил Радько.

С другой стороны, отметил эксперт, каско возмещает ущерб даже при отсутствии полиса.

Ранее авторы законопроекта заявили, что в настоящее время владельцам автомобилей, которые были повреждены в результате ДТП, для взыскания убытков необходимо самостоятельно собирать документы и доказательства, а также участвовать в судебных заседаниях и нести судебные расходы, тогда как страховые компании располагают кадрами и возможностями для этого.

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