Эксперт оценил законопроект об изменении порядка возмещения ущерба при ДТП
- РИА Новости
«Сейчас есть такая проблема, когда многие полиса не имеют вообще либо у них полис по каким-то причинам является недействительным, и узнают об этом только при ДТП», — напомнил эксперт.
По его словам, в результате потерпевший остаётся ни с чем — в свою компанию он пойти не может, поскольку здесь не работает прямое возмещение ущерба.
«А в страховую компанию тоже пойти нельзя, потому что у него нет страховки», — добавил Радько.
С другой стороны, отметил эксперт, каско возмещает ущерб даже при отсутствии полиса.
Ранее авторы законопроекта заявили, что в настоящее время владельцам автомобилей, которые были повреждены в результате ДТП, для взыскания убытков необходимо самостоятельно собирать документы и доказательства, а также участвовать в судебных заседаниях и нести судебные расходы, тогда как страховые компании располагают кадрами и возможностями для этого.