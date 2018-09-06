Минфин поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО

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Министерство финансов России поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО, этот вопрос является актуальным.
Минфин поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

«Вопрос их повышения можно обсуждать. Всё-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», — сказал он.

Моисеев напомнил, что отсутствие полиса ОСАГО ведёт к наложению штрафа в размере до 800 рублей.

По его словам, те, кто ездит без полиса, представляют «общественную опасность».

«Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб», — добавил он.

Он также отметил, что автомобили без полиса ОСАГО необходимо фиксировать на камеры.

«Если происходит фиксация через камеры, человек проехал десять раз без полиса — десять раз получил штраф? С другой стороны, люди будут говорить, что нельзя за одно нарушение брать штраф больше одного раза. Это надо будет доказывать. Если рассуждать рационально, человек совершил одну поездку в один день без полиса и его поймали — нарушение всё равно одно», — считает он.

Ранее эксперт Игорь Юргенс прокомментировал в беседе с НСН сообщения о том, что Минфин выступил с предложением рассчитывать стоимость ОСАГО с учётом стиля вождения.

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