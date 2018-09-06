Минфин поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО

Министерство финансов России поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО, этот вопрос является актуальным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

«Вопрос их повышения можно обсуждать. Всё-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», — сказал он.

Моисеев напомнил, что отсутствие полиса ОСАГО ведёт к наложению штрафа в размере до 800 рублей.

По его словам, те, кто ездит без полиса, представляют «общественную опасность».

«Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб», — добавил он.

Он также отметил, что автомобили без полиса ОСАГО необходимо фиксировать на камеры.

«Если происходит фиксация через камеры, человек проехал десять раз без полиса — десять раз получил штраф? С другой стороны, люди будут говорить, что нельзя за одно нарушение брать штраф больше одного раза. Это надо будет доказывать. Если рассуждать рационально, человек совершил одну поездку в один день без полиса и его поймали — нарушение всё равно одно», — считает он.

Ранее эксперт Игорь Юргенс прокомментировал в беседе с НСН сообщения о том, что Минфин выступил с предложением рассчитывать стоимость ОСАГО с учётом стиля вождения.