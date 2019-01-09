В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

В России в среду, 9 января, вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц с настоящего времени будет составлять 2746 — 4942 рубля вместо 3432 — 4118 рублей.

Верхняя граница тарифного коридора снизится на 10,9% для владельцев мотоциклов и мотороллеров; для владельцев легковых автомобилей юридических лиц — на 5,7%.

Нововведения также будут действовать в отношении водителей такси, затронут систему коэффициентов «возраст-стаж» и систему присвоения коэффициента «бонус-малус».

Ранее начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков в интервью «Российской газете» рассказал о возможных изменениях в полисе ОСАГО.