«Страховые компании должны конкурировать»: как могут измениться тарифы ОСАГО

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Валерия Маслова, Анна Лушникова
Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО. Изменения предполагают расширение коридора базового тарифа по полисам на 20% в обе стороны для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц. Так, минимальная ставка тарифа для водителей легковых автомобилей снизится до 2746 рублей, а максимальная — увеличится до 4942 рублей. Также планируется ввести новую систему коэффициентов, учитывающих стаж и возраст водителя. Изменения вступят в силу через 10 дней после утверждения советом директоров ЦБ. По оценке автоэкспертов, нововведения в перспективе приведут к отмене базовых тарифов и повышению конкуренции страховщиков.
«Страховые компании должны конкурировать»: как могут измениться тарифы ОСАГО
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Банк России опубликовал на своем сайте проект документа с указанием предельного размера базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Это первый этап анонсированной ранее реформы. 

Изменения предполагают расширение коридора базового тарифа по полисам на 20% вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц.

Так, для легковых автомобилей физических лиц максимальная ставка тарифа будет повышена с 4118 рублей до 4942 рублей, минимальная же ставка будет понижена с 3432 до 2746 рублей.

Верхняя граница коридора снижается для мотоциклов и мотороллеров на 10,9% (ставка составит 694—1047 рублей), а также легковых автомобилей юридических лиц на 5,7% (ставка составит 2058—2911 рублей).

Территориальные коэффициенты Центробанк оставит без изменений.

Страховая история

Кроме того, предполагается реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ), по которому даётся скидка на страховой полис для водителей за безаварийную езду и надбавка за совершённые аварии. Сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО, реформа предлагает переход на годовой порядок его расчёта.

  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В момент вступления в силу данных изменений (1 января 2019 года) для всех водителей, у которых в базе данных Российского союза страховщиков числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее из имеющихся в базе значений», — говорится в сообщении ЦБ.

Таким образом, страховая история будет закреплена за каждым водителем. По старым же правилам человек мог иметь один КБМ как водитель и ещё один как владелец транспортного средства.

Стаж и возраст

ЦБ также планирует ввести новую систему коэффициентов, учитывающих стаж и возраст водителя. Так, вместо действующих четырёх ступеней понижения тарифа будет введено 50. Для опытных водителей среднего и старшего возраста значения коэффициента будут снижены, а для молодых и неопытных — повышены (в пределах 4,5%).

Самый высокий коэффициент (1,87) будет предусмотрен для самых молодых водителей в возрасте от 16 до 24 лет. Самый маленький (0,96) для водителей от 35 лет и старше со стажем от 3 лет и выше.

В настоящее время коэффициент, зависящий от стажа и возраста, варьируется от 1,0 до 1,8.

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Отмечается, что документ ЦБ пока носит только статус проекта. Замечания по проекту принимаются до 20 июня. Затем его должен утвердить совет директоров Центробанка. После этого через 10 дней документ вступит в законную силу.

На пути к выгодным тарифам

Изменения, предложенные ЦБ, дают место для конкуренции страховщиков и позволят развиваться страховому рынку, считает автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Сейчас всё идёт к тому, что не будет базовых тарифов по страхованию. Как и говорил Центробанк, через два года это уйдёт в прошлое. Сами страховые компании должны конкурировать между собой и предлагать доступные тарифы. Я предполагаю, что, когда мы к этому придём и появится реальная конкуренция, страховые компании будут создавать тарифы, выгодные и им, и автомобилистам. Наступит некое взаимопонимание», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его оценке, сейчас многие не платят за страховку: штраф за её отсутствие составляет 500 рублей. Это не позволяет системе работать, уверен автоэксперт.

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«Страховка на автомобиль, конечно, должна быть. Она покрывает расходы третьим лицам. То есть если человек попадает в аварию и в ней не виноват, то, соответственно, он получает деньги со страховой компании того, кто виноват», — заключил Субботин.

Изменение тарифов

Напомним, закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не чаще раза в год. На сегодняшний день Центробанк дважды воспользовался этим правом — оба раза тарифы росли.

Последний раз подорожание произошло в апреле 2015 года. Тогда базовый тариф полиса увеличился на 40—60%. Изменился также и территориальный коэффициент, использующийся для определения цены.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус — он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП.

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