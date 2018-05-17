В ОНФ предложили ЦБ усилить ответственность страховщиков за ошибки при расчёте ОСАГО

Специалисты Общероссийского народного фронта предложили Центробанку усилить ответственность страховщиков за ошибки при расчёте ОСАГО, сообщает газета «Известия».

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор Климов отметил, что в 2017 году регулятор получил почти 80 тыс. жалоб на ОСАГО, причём большинство пришлось на расчёт коэффициента «бонус-малус».

Как отметил Климов, потребуется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

«Необходимо будет сформулировать отдельный состав и предусмотреть серьёзные штрафы и для агентов, и для должностных лиц, и для страховых компаний, особенно за систематические, повторяющиеся нарушения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Банк России в ближайшие месяцы может изменить базовые тарифы ОСАГО.

В феврале портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новокузнецке родителей будут штрафовать за нарушение ПДД детьми.