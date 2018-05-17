В ОНФ предложили ЦБ усилить ответственность страховщиков за ошибки при расчёте ОСАГО
Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор Климов отметил, что в 2017 году регулятор получил почти 80 тыс. жалоб на ОСАГО, причём большинство пришлось на расчёт коэффициента «бонус-малус».
Как отметил Климов, потребуется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
«Необходимо будет сформулировать отдельный состав и предусмотреть серьёзные штрафы и для агентов, и для должностных лиц, и для страховых компаний, особенно за систематические, повторяющиеся нарушения», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Банк России в ближайшие месяцы может изменить базовые тарифы ОСАГО.
В феврале портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новокузнецке родителей будут штрафовать за нарушение ПДД детьми.