В ОНФ предложили ЦБ усилить ответственность страховщиков за ошибки при расчёте ОСАГО

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Специалисты Общероссийского народного фронта предложили Центробанку усилить ответственность страховщиков за ошибки при расчёте ОСАГО, сообщает газета «Известия».

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор Климов отметил, что в 2017 году регулятор получил почти 80 тыс. жалоб на ОСАГО, причём большинство пришлось на расчёт коэффициента «бонус-малус».

Как отметил Климов, потребуется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

«Необходимо будет сформулировать отдельный состав и предусмотреть серьёзные штрафы и для агентов, и для должностных лиц, и для страховых компаний, особенно за систематические, повторяющиеся нарушения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Банк России в ближайшие месяцы может изменить базовые тарифы ОСАГО.

В феврале портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новокузнецке родителей будут штрафовать за нарушение ПДД детьми.

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