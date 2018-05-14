В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном изменении тарифов ОСАГО

Глава экспертного совета по страхованию при Государственной думе Александр Коваль в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном изменении тарифов ОСАГО.

«Конечно, следует понимать, что страховые компании — это коммерческие структуры. И они не должны работать себе в убыток, но мы должны видеть расчёты. Скажите, что это убыточно, и будем повышать», — сказал он.

Коваль также отметил, что в последнее время выросло число водителей, которые ездят без полисов ОСАГО именно из-за их высокой стоимости.

По его словам, и страховщики, и ЦБ называют цифру в четыре-пять миллионов, возможно, их больше.

«Если полис подорожает, то, наверное, это количество увеличится», — добавил он.

Ранее глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев оценил сообщения о возможном изменении тарифов ОСАГО.

Также автоэксперт Вячеслав Субботин, пилот гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал изменения в ПДД о «вафельной» разметке на перекрёстках в России.