Глава Федерации автовладельцев России оценил сообщения о возможном изменении тарифов ОСАГО

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев оценил сообщения о возможном изменении ОСАГО, передаёт газета «Известия».

«Если будет серьёзное повышение, то у меня есть опасение, что будет ещё более массовый отказ от ОСАГО», — заявил он.

По его словам, последнее на данный момент изменение тарифов страхования показало на примере Красноярска, что 50% водителей, которые попадают в ДТП, имеют или поддельный полис ОСАГО, или не имеют его вовсе.

Как отметил Канаев, это подтверждено статистикой ГИБДД Красноярского края.

«Человек находится в позиции, когда он готов платить как можно меньше. Страховщики стоят на позиции заработать как можно больше. Чтобы урегулировать этот вопрос, Центробанку нужно обеспечить полноценный контроль и ответственность», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с НСН рассказал о разработке стандартов установки дорожных камер контроля скорости.