В Госдуме рассказали о разработке стандартов установки дорожных камер контроля скорости

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с НСН рассказал о разработке стандартов установки дорожных камер контроля скорости.
В Госдуме рассказали о разработке стандартов установки дорожных камер контроля скорости
  • globallookpress.com
  • © Russian Look

«В рабочую группу войдут представители Министерства транспорта, Росавтодора, МВД, кто-то от субъектов России от уполномоченных органов и представители комитета Госдумы по транспорту», — заявил он.

Как отметил Старовойтов, в настоящее время автомобилисты зачастую платят за одно и то же нарушение дважды.

Ранее эксперт страхового рынка Алексей Кондрашенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал статистику по полисам ОСАГО в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных