В Госдуме рассказали о разработке стандартов установки дорожных камер контроля скорости

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с НСН рассказал о разработке стандартов установки дорожных камер контроля скорости.

«В рабочую группу войдут представители Министерства транспорта, Росавтодора, МВД, кто-то от субъектов России от уполномоченных органов и представители комитета Госдумы по транспорту», — заявил он.

Как отметил Старовойтов, в настоящее время автомобилисты зачастую платят за одно и то же нарушение дважды.

Ранее эксперт страхового рынка Алексей Кондрашенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал статистику по полисам ОСАГО в России.