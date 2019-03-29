«Повысить уровень обеспечения»: социальные пенсии проиндексируют 1 апреля
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С 1 апреля размер пенсии будет проиндексирован на 2%. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР).
«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года индексируются на 2% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году», — сообщила пресс-служба ПФР 29 марта.
Кроме социальных пенсий, с 1 апреля вырастут пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны.
Увеличение выплат также коснётся граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, членов их семей, граждан из числа работников лётно-испытательного состава и некоторых других.
В результате индексации средний размер социальной пенсии составит 9266 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Пенсии инвалидов, присуждённые вследствие военной травмы, после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей. Пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 37,4 тыс. рублей.
В ПФР напомнили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличили на 7,05%, что выше показателей инфляции в 2018 году. Благодаря индексации страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров выросла до 15,4 тыс. рублей. В среднем по России прибавка составила тысячу рублей.
Почти 4 млн пенсионеров
Индексацию пенсий прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты РФ. В ведомстве сообщили, что соответствующее решение принято постановлением правительства РФ № 271 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий». Документ подготовил Минтруд.
Отмечается, что индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8483 рубля) и за 2017 год (8315 рублей), темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составили 102%. В связи с этим размеры социальных пенсий с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2%», — сообщает Минтруд.
По информации министерства, намеченная на 1 апреля индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, 3,2 млн из которых — получатели социальных пенсий.
Поручение президента
Ранее Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Документ предписывает, что сначала с помощью социальной доплаты пенсионные начисления доведут до прожиточного минимума, а затем будет проводиться их индексация. По замыслу законодателей, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет выше прожиточного минимума на сумму индексации.
Поводом для разработки закона послужила ситуация, которая сложилась после индексации пенсий 1 января 2019 года. Выплаты проиндексировали, однако вместе с этим оказались снижены соцдоплаты, которые обеспечивали соответствие прожиточному минимуму в регионе. В результате реальный размер выплат для малообеспеченных пенсионеров не изменился.
Реализация предложенных законом мер позволит выполнить задачи, заявленные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля.
Тогда глава государства сказал, что после индексации выплат, которая произошла 1 января 2019 года, пенсии некоторых граждан сравнялись с прожиточным минимумом, а потому им прекратили начислять социальные доплаты. Российский лидер отметил, что это несправедливо.
«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат», — подчеркнул Путин.
Путин также поручил выплатить те соцнадбавки, которые не поступали пенсионерам за всё время с 1 января. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, все выплаты будут сделаны до 1 июля этого года. Позднее стало известно, что правительство намерено перечислить все выплаты раньше — в мае.