«Повысить уровень обеспечения»: социальные пенсии проиндексируют 1 апреля

1 апреля произойдёт запланированная индексация выплат пенсионерам на 2%. Повышение коснётся почти 4 млн граждан, из которых 3,2 млн получают социальные пенсии. Изменения затронут в том числе военнослужащих, проходивших службу по призыву, членов их семей и участников Великой Отечественной войны. Ранее Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума — необходимость такой меры отмечал президент России Владимир Путин.

С 1 апреля размер пенсии будет проиндексирован на 2%. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР).

«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года индексируются на 2% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году», — сообщила пресс-служба ПФР 29 марта.

Кроме социальных пенсий, с 1 апреля вырастут пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны.

Увеличение выплат также коснётся граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, членов их семей, граждан из числа работников лётно-испытательного состава и некоторых других.

В результате индексации средний размер социальной пенсии составит 9266 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

Пенсии инвалидов, присуждённые вследствие военной травмы, после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей. Пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 37,4 тыс. рублей.

В ПФР напомнили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличили на 7,05%, что выше показателей инфляции в 2018 году. Благодаря индексации страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров выросла до 15,4 тыс. рублей. В среднем по России прибавка составила тысячу рублей.

Почти 4 млн пенсионеров

Индексацию пенсий прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты РФ. В ведомстве сообщили, что соответствующее решение принято постановлением правительства РФ № 271 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий». Документ подготовил Минтруд.

Отмечается, что индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8483 рубля) и за 2017 год (8315 рублей), темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составили 102%. В связи с этим размеры социальных пенсий с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2%», — сообщает Минтруд.

По информации министерства, намеченная на 1 апреля индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, 3,2 млн из которых — получатели социальных пенсий.

Поручение президента

Ранее Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.

Документ предписывает, что сначала с помощью социальной доплаты пенсионные начисления доведут до прожиточного минимума, а затем будет проводиться их индексация. По замыслу законодателей, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет выше прожиточного минимума на сумму индексации.

Также по теме На подпись президенту: Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума — благодаря соцдоплатам пенсии будут увеличены до...

Поводом для разработки закона послужила ситуация, которая сложилась после индексации пенсий 1 января 2019 года. Выплаты проиндексировали, однако вместе с этим оказались снижены соцдоплаты, которые обеспечивали соответствие прожиточному минимуму в регионе. В результате реальный размер выплат для малообеспеченных пенсионеров не изменился.

Реализация предложенных законом мер позволит выполнить задачи, заявленные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля.

Тогда глава государства сказал, что после индексации выплат, которая произошла 1 января 2019 года, пенсии некоторых граждан сравнялись с прожиточным минимумом, а потому им прекратили начислять социальные доплаты. Российский лидер отметил, что это несправедливо.

«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат», — подчеркнул Путин.

Путин также поручил выплатить те соцнадбавки, которые не поступали пенсионерам за всё время с 1 января. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, все выплаты будут сделаны до 1 июля этого года. Позднее стало известно, что правительство намерено перечислить все выплаты раньше — в мае.