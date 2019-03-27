В России могут изменить порядок начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении действующего порядка начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона направлен на обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения участников Великой Отечественной войны с учётом их заслуг по защите Отечества, возраста и состояния здоровья», — утверждается в опубликованной пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предполагает начисление пенсий «без ограничения денежного довольствия» участникам действующей армии, партизанских отрядов, подпольных организаций, служб разведки и контрразведки, а также награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и инвалидам с детства из-за ранения в период войны.

Ожидается, что в случае принятия новая норма начнёт действовать с 1 мая.

Документ подготовлен в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Ранее стало известно, что в России одобрен закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.