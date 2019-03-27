В России могут изменить порядок начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении действующего порядка начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В России могут изменить порядок начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

«Проект федерального закона направлен на обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения участников Великой Отечественной войны с учётом их заслуг по защите Отечества, возраста и состояния здоровья», — утверждается в опубликованной пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предполагает начисление пенсий «без ограничения денежного довольствия» участникам действующей армии, партизанских отрядов, подпольных организаций, служб разведки и контрразведки, а также награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и инвалидам с детства из-за ранения в период войны.

Ожидается, что в случае принятия новая норма начнёт действовать с 1 мая.

Документ подготовлен в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Ранее стало известно, что в России одобрен закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. 

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