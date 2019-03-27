Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий

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Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера. Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий
  • РИА Новости

Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году».

26 марта комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.

21 марта Госдума приняла данный закон. Как отмечали в нижней палате парламента, документ подготовлен в рамках реализации послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

Минтруд также разработал изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. В ведомстве уточнили, что в настоящее время такая доплата устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания.

Существующую схему намерены изменить. Как пояснили в министерстве, сначала планируется «устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе», после чего осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера каждый год будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

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