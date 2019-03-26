Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсий

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Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсий
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ планируется рассмотреть на заседании Совфеда в среду, 27 марта. 

Согласно указу, сначала будет устанавливаться социальная доплата, необходимая для того, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до прожиточного минимума в регионе, после чего будет проводиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

21 марта Госдума приняла закон о повышении пенсий в стране сверх прожиточного минимума.

Как отмечали в нижней палате парламента, документ подготовлен в рамках реализации послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

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