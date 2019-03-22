В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.

Такую информацию, как пишет «Российская газета», уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Отмечается, что в число тех, кто имеет право на две пенсии, также входят участники Великой Отечественной войны и те, кто стал инвалидом в результате военной травмы.

Также в данный список входят родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военных, которые проходили службу по призыву, погибли или умерли в период прохождения военной службы либо вследствие военной травмы после увольнения со службы.

Правом на две пенсии обладают и граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Издание уточняет, что к списку можно также отнести федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и лётчиков-испытателей — они получают страховую пенсию по старости и государственную пенсию за выслугу лет.

Ранее в Пенсионном фонде разъяснил новые правила индексации пенсий.

21 марта Государственная дума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Как указывали в нижней палате парламента, документ был подготовлен в рамках реализации послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.