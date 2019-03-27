В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания

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Граждане России при отсутствии зарегистрированного места жительства могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания после подачи личного заявления в Пенсионный фонд.
В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания
  • РИА Новости

«Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством личного заявления в ПФР», — сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

При этом письменного подтверждения не потребуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается в кассе доставочной организации, а также в случае нахождения получающего выплаты в стационаре, исправительной колонии или образовательной организации.

В фонде напомнили, что ранее постоянное проживание подтверждалось только при наличии в паспорте или удостоверении личности отметки о регистрации по месту жительства, а также при наличии свидетельства МВД.

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, какие категории граждан имеют право на двойную пенсию.

В список вошли семьи ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС и пострадавшие при ЧП, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, родители и вдовы военных-срочников, жители блокадного Ленинграда, а также гражданские госслужащие, космонавты и лётчики-испытатели.

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