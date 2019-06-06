Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала
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- РИА Новости
«Да, у нас было предусмотрено увеличение», — приводит РИА Новости ответ Голиковой на просьбу прокомментировать информацию о возможном увеличении маткапитала до 470 тыс. рублей.
При этом она подчеркнула, что «когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, на которую будет увеличен».
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин в беседе с ТАСС сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей.