Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

Российский вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила на полях Петербургского международного экономического форума, что в России планируется увеличение материнского капитала.

«Да, у нас было предусмотрено увеличение», — приводит РИА Новости ответ Голиковой на просьбу прокомментировать информацию о возможном увеличении маткапитала до 470 тыс. рублей.

При этом она подчеркнула, что «когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, на которую будет увеличен».

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин в беседе с ТАСС сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей.