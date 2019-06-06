Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила на полях Петербургского международного экономического форума, что в России планируется увеличение материнского капитала.
Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Да, у нас было предусмотрено увеличение», — приводит РИА Новости ответ Голиковой на просьбу прокомментировать информацию о возможном увеличении маткапитала до 470 тыс. рублей.

При этом она подчеркнула, что «когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, на которую будет увеличен».

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин в беседе с ТАСС сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей.

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