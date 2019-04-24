Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи законодателей с президентом России Владимиром Путиным выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.

«Предлагаем продлить действие программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года как минимум», — уточнила она.

Также Матвиенко отметила, что в верхней палате парламента предложили «распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей» и семей с детьми-инвалидами.

В марте газета «Известия» передавала, что Министерство труда и социальной защиты России планирует предложить правительству продлить программу материнского капитала до 2024 года.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства маткапитала на оплату частных детских садов.