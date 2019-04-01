В России предложили разрешить тратить маткапитал на частные детсады

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями.

Об этом пишет «Российская газета».

В настоящее время средства материнского капитала можно использовать только для оплаты негосударственных садиков, организованных юридическими лицами.

По мнению Титова, это несправедливо.

«Складываются дискриминирующие условия для предпринимателей различных организационных форм, фактически осуществляющих деятельность в идентичных обстоятельствах. Это порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры», — говорится в письме уполномоченного.

В октябре 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

В августе «Газета.Ru» сообщала, что российские семьи распорядились маткапиталом более чем на 137 млрд рублей в первые шесть месяцев 2018 года.