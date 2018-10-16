В Госдуму направлен законопроект об усилении контроля за расходованием маткапитала

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий.
В Госдуму направлен законопроект об усилении контроля за расходованием маткапитала
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения, приобретение которого планируется с использованием средств (части средств) материнского капитала», — говорится в сообщении.

В июле стало известно, что Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о сокращении срока выдачи сертификата на маткапитал. В документе предлагается вдвое уменьшить срок принятия решения — с одного месяца до 15 дней.

Подробнее — в материале RT.

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