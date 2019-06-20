Уровень доходов, нацпроекты и кибербезопасность: о чём говорил Владимир Путин в ходе прямой линии

20 июня прошла традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Он стала 17-й по счёту. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос. Больше всего граждан интересовали такие темы, как уровень жизни, качество оказания медицинских услуг, проблемы малого и среднего бизнеса и мусорная реформа. Кроме того, были затронуты сферы внешней политики и обороны. Путин уделил особое внимание реализации нацпроектов, которые среди прочего нацелены на увеличение реальных доходов россиян, повышение производительности труда и улучшения в области здравоохранения.

Главными темами 17-й прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным стали уровень доходов населения, ситуация в сфере здравоохранения, проблемы малого и среднего бизнеса, мусорная реформа и «антинаркотическая» 228-я статья УК. Также российский лидер ответил на вопросы, связанные с внешней политикой и обороноспособностью страны.

В общей сложности общение главы государства с народом продолжалось 4 часа 8 минут. Владимир Путин успел ответить на 81 вопрос. Всего же в центр обработки информации поступило 2,6 млн вопросов. Напомним, рекорд по продолжительности был установлен в 2013 году (4 часа 47 минут), по количеству ответов на вопросы — в 2011 году (96).

Уровень жизни

Огромное количество жалоб и вопросов было связано с ухудшением благосостояния. Граждане высказывали недовольство уровнем зарплат, которые иногда оказываются ниже минимального размера оплаты труда, то есть 11 280 рублей.

Владимир Путин отметил недопустимость подобной ситуации. Также он подчеркнул, что негативно на динамику реальных доходов влияют возросшие кредитные обязательства населения. В связи с этим он призвал Центробанк обратить внимание на проблему растущей задолженности физических лиц.

«Реальные располагаемые доходы, которые, как статистика показывает, падают, состоят из многих показателей — из доходов и расходов. Один из показателей расходов на сегодняшний день — это выплаты по кредитам, и банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, доходы населения действительно сокращались последние годы, но сейчас они «начали восстанавливаться». В частности, средняя начисленная заработная плата в экономике на май 2019 года выросла до 48,5 тыс. рублей.

Правда, президент обратил внимание, что данная цифра является усреднённым показателем, так как существует «большая разница по отраслям и регионам». В 2019 году, как сообщил Владимир Путин, вырастет денежное довольствие военнослужащих, сотрудников МЧС, будут проиндексированы пенсии.

Сотрудники центра обработки информации

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Кроме того, государство намерено улучшить социальное обеспечение семей. Сейчас на первого ребёнка власти ежемесячно выделяют 10,5—11 тыс. рублей. Эту сумму получают семьи с доходом ниже полутора прожиточных минимумов на одного взрослого человека (около 17 тыс. на одного родителя). С января 2020 года эта мера поддержки распространится на семьи с совокупным заработком около 45 тыс. рублей и меньше (два прожиточных минимума на родителя).

Также Путин пообещал, что государство будет выплачивать нуждающимся семьям пособие на ребёнка от полутора до трёх лет в размере одного прожиточного минимума вместо нынешних 50 рублей. В настоящее время правительство решает, какими будут критерии для получения этой выплаты.

Ключевым условием для повышения уровня жизни россиян Путин назвал реализацию национальных проектов. Как пояснил глава государства, они призваны повысить производительность труда за счёт освоения высоких технологий и прогресса в сфере искусственного интеллекта.

«Вообще-то генеральный способ решения проблемы — это даже не государственные вливания туда или сюда, в какую-то отрасль. Генеральный способ — это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение и улучшение уровня жизни граждан, именно на этой базе. А всё остальное — это сопровождающие вещи», — сказал Владимир Путин.

«Безусловный приоритет»

Во время прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что здоровье и жизнь людей являются «безусловным приоритетом». Особое внимание государство уделяет ситуации с раковыми заболеваниями. Борьба с онкологией выделена в отдельное направление нацпроекта «Здравоохранение».

Власти в два раза увеличили финансирование закупок препаратов. Например, на мероприятия по проведению химиотерапии в 2019 году выделено 150 млрд рублей — на 70 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

Насущной проблемой остаётся получение льготных лекарств. Как подчеркнул Владимир Путин, они закупаются в достаточном количестве, но распределение медикаментов по аптечным сетям организовано плохо. По данным Минздрава, серьёзные организационные и логистические недоработки были выявлены в 30 регионах.

Владимир Путин слушает вопрос от граждан

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На повестке дня остаётся кадровый голод в системе государственной медицины. По оценке президента, Россия испытывает нехватку 25 тыс. врачей и 130 тыс. представителей среднего медицинского персонала. Особенно острая ситуация сложилась в небольших городах и сёлах. Как сообщил Владимир Путин, этот вопрос будет решаться с помощью повышения заработной платы и улучшения жилищных условий для молодых специалистов.

«Опять же сейчас скажу, что я слышал сейчас, что заработные платы низкие. В целом по стране они растут, у врачей в этом году уже они выросли и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тыс. В целом по стране, это Москва, Петербург, здесь большие заработные платы. Есть регионы, где очень маленькие заработные платы, и нам, безусловно, нужно это выравнивать», — сообщил Путин.

В то же время, по мнению президента РФ, общая ситуация в системе здравоохранения улучшилась. За последнее время количество амбулаторных учреждений выросло на 26%, ежегодно в регионах сдаётся в эксплуатацию от 300 до 500 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В 2019 году откроется 390 новых ФАП, ещё 1200 пунктов будет отремонтировано.

«В малых населённых пунктах развивается мобильная медицинская помощь. Уже 3800, по-моему, бригад создано, и в ближайшие несколько лет, в ближайшие три года планируется ещё запустить работу примерно 1300 таких мобильных бригад... Это всё будет делаться с точки зрения обеспечения доступности в первичное звено здравоохранения», — сказал Путин.

Мусорная реформа

Масса вопросов граждан касалась так называемой мусорной реформы. Жалобы были связаны с перебоями в вывозе отходов, расширением свалок и полигонов. Владимир Путин констатировал, что данные проблемы не решались десятилетиями.

По словам президента, ежегодно Россия «генерирует» 70 млн т мусора, при этом «никто не занимается в промышленном смысле переработкой этих отходов». Также глава государства обратил внимание на то, что долгое время не проводился адекватный подсчёт тарифов на вывоз мусора.

«Это большая проблема у нас. Она возникла не вчера. Мы много раз об этом говорили, возвращались к этому. Кстати говоря, говорить-то и заниматься этим начали буквально года два-три назад. Как это ни странно прозвучит, но это факт, толчком была как раз очередная прямая линия», — напомнил Владимир Путин.

Выход из сложившейся ситуации глава государства видит в реализации принятой ранее программы, которая предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора. Объём финансирования составит 300 млрд рублей, половина средств будет выделена из бюджета, остальную часть составят частные инвестиции.

«Нужно эти проблемы решать»

Во время прямой линии, как и год назад, был поднят вопрос о статусе беженцев с юго-востока Украины. Своими проблемами поделилась семья Люльковичей, бежавшая в 2014 году из Дзержинска (Донецкая область) в Набережные Челны (Татарстан). Она столкнулась с многочисленными бюрократическими трудностями из-за неопределённого статуса и отсутствия социальных гарантий.

Сейчас семья не может воспользоваться процедурой упрощённого получения российского гражданства, так как Дзержинск находится под контролем ВСУ и не входит состав ДНР. Напомним, в апреле 2019 года президент подписал закон, согласно которому жители непризнанных республик могут получить паспорта РФ по упрощённой схеме.

Владимиру Путину показывают фельдшерско-акушерский пункт в Челябинской области

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Путин пообещал решить вопрос семьи украинских беженцев, посовещавшись с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также президент заявил о готовности внести дополнительные изменения в законодательство, чтобы максимально упростить процесс получения российских паспортов гражданами Украины. Как подчеркнул глава государства, получение гражданства РФ должно исключать запросы на выдачу каких-либо документов на Украине.

Развивая тему Донбасса, Владимир Путин призвал президента Украины Владимира Зеленского приступить к решению вопроса мирного урегулирования. В частности, российский лидер посоветовал коллеге начать прямой диалог с представителями непризнанных республик, прекратить обстрелы и снять экономическую блокаду неподконтрольных территорий.

«Если уж он оказался на том месте, где сейчас находится, стал главой государства, то должен эти проблемы (Донбасса. — RT) решать. Тем более в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил... В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога», — сказал Путин.

Комментируя внешнеполитический курс РФ, президент заявил, что Москва не собирается отказываться от своих фундаментальных интересов ради отмены санкций. По его словам, Россия «ни с кем не ругалась», а от действия ограничительных мер пострадали все стороны — и сильнее всего Запад.

Сославшись на экспертные оценки, Путин сообщил, что из-за санкций Россия недополучила $50 млрд, ЕС потерял $240 млрд, США — $17 млрд, Япония — $27 млрд. В целом, как полагает глава государства, ограничительные меры положительно сказались на отечественной экономике. Программа импортозамещения стала толчком для развития отдельных отраслей, в частности морского двигателестроения.

Не обошёл вниманием Владимир Путин политику Соединённых Штатов. Он заявил о недопустимости военной операции США против Ирана и подчеркнул, что Москва не собирается заключать с Вашингтоном какие-либо сделки по Сирии.

Также по теме Ипотека, зарплаты бюджетников и контроль цен на авиабилеты: Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии По итогам прямой линии с президентом России 7 июня Владимир Путин поручил правительству, отдельным министерствам и ведомствам, а также...

«Что значит сделка? Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с партнёрами о решении тех или иных насущных проблем», — пояснил Путин.

Также Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает необходимые усилия для защиты от кибератак. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о публикации в американской газете The New York Times, посвящённой кибератакам американских военных против российской энергетической инфраструктуры.

«Мы должны на это как-то реагировать, понимать, о чём идёт речь», — отметил российский президент.

По его словам, в Москве неоднократно предлагали США начать диалог для выработки каких-либо правил в киберпространстве, «но пока никакого вразумительного ответа не получили».

«Что касается работы нашей критически важной инфраструктуры, энергетики, других областей, конечно, мы должны думать о том, как себя обезопасить от любых кибератак и любого негативного воздействия. Мы не только думаем над этим, но и занимаемся этим», — подчеркнул Владимир Путин.

«Стратегические задачи»

В беседе с RT сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин отметил, что на прямой линии Владимир Путин продемонстрировал высокую степень погружённости во внутренние проблемы РФ. Первоочередное внимание президент уделил вопросам регионального развития, считает эксперт.

«Владимир Путин вновь удивил глубиной знаний стоящих на повестке дня проблем. В ходе прямой линии президент назвал множество фактов и цифр, которые позволяют гражданам и экспертному сообществу оценить ситуацию в стране. На все вопросы глава государства дал чёткие и конкретные ответы, рассказал о том, что было реализовано, указал на ошибки властей и дал понять, что ещё предстоит сделать», — сказал Дискин.

По мнению Дискина, Владимир Путин не случайно так много внимания уделил национальным проектам. Как полагает эксперт, глава государства стремился донести до аудитории мысль о том, что от успешности их выполнения зависит будущее страны и уровень жизни каждого гражданина.

«Без сильной экономики и технологического рывка Россия не сможет обеспечить свою безопасность и благополучие. Это, наверное, главное, о чём говорил президент на прямой линии, отвечая таким образом на множество вопросов сразу. Именно нацпроекты должны решить эти стратегические задачи. Увеличится ВВП на душу населения — поползут вверх зарплаты, появятся ресурсы для того, чтобы вкладывать больше денег в социальную сферу и оборону», — резюмировал Дискин.

Способ обратной связи

Прямая линия существует с 2001 года. Общение Владимира Путина с гражданами не проходило только два раза — в 2004 и 2012 годах. До 2009 года диалог с народом протекал в формате видеоконференции. Последние десять лет глава государства отвечает на вопросы в присутствии аудитории, которая состоит из представителей бизнеса, науки и популярных артистов.

Формат прямой линии постоянно совершенствовался. Большое влияние на него оказывает развитие соцсетей и массовое распространение электронных гаджетов. Теперь общаться с президентом можно с помощью ноутбуков и мобильных приложений. Кроме того, с 2018 года на связи с президентом и народом находятся члены правительства и главы регионов.

Прямая линия — способ достучаться до властей и попросить о помощи в экстремальной ситуации. Например, 15 июня 2017 года жительница пострадавшего от наводнения села Краснокумское (Ставрополье) Валентина Саковская обратила внимание Владимира Путина на трудности при получении денежных компенсаций и сертификатов на жильё. Спустя год, как выяснил RT, женщина переехала с детьми новый дом, а пострадавшее жильё для Саковской превратилось в дачу.

Владимир Путин выслушивает вопрос журналиста

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Некоторые проблемы, поднимавшиеся на прямой линии, приводили к системным изменениям. В частности, в 2018 году Владимиру Путину пожаловались на рост цен на бензин. В результате правительство приняло комплексные меры по сдерживанию увеличения стоимости топлива.

В прошлом году главе государства пожаловались на бюрократические трудности, с которыми сталкиваются беженцы из Донбасса. В апреле 2019 года президент упростил порядок получения гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил RT, что прямая линия доказала свою эффективность как способ обратной связи президента с народом. Подобный формат позволяет решать вопросы, которые нередко выпадают из поля зрения федерального правительства и региональных властей, считает эксперт.