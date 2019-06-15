В кабмине сообщили о готовности к прямой линии с Путиным

Российское правительство и губернаторы сообщили, что будут следить за прямой линией с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кабмин и пресс-службы администраций Регионов.

Отмечается, что ведомствах сообщили правительства и губернаторов выйти на видеосвязь в случае необходимости дать объяснения. Ранее центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии опубликовал основные вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину 20 июня. Отмечалось, что граждан больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных лекарств, а также причины повышения тарифов на коммунальные услуги.