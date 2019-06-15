В кабмине сообщили о готовности к прямой линии с Путиным
Отмечается, что ведомствах сообщили правительства и губернаторов выйти на видеосвязь в случае необходимости дать объяснения.
Ранее центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии опубликовал основные вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину 20 июня.
Отмечалось, что граждан больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных лекарств, а также причины повышения тарифов на коммунальные услуги.