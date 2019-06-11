Стали известны основные темы прямой линии с Путиным

Короткая ссылка
Центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии опубликовал основные вопросы, которые россияне хотели бы задать президенту страны Владимиру Путину 20 июня.
Стали известны основные темы прямой линии с Путиным
  • © РИА Новости

Согласно материалам сайта, граждан больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных лекарств, а также причины повышения тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, россияне просят главу государства рассмотреть вопрос о расширении государственной поддержки ипотеки для многодетных семей и решить ситуацию с ограниченным количеством мест и очередями в детских садах.

Некоторых волнуют проблемы экологии и увеличения числа мусорных полигонов, а также возможность переселения по программе соотечественников из СНГ в Московский регион.

Вопросы от граждан для прямой линии с Путиным стали принимать 9 июня с 8:00 мск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить