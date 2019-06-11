Стали известны основные темы прямой линии с Путиным
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Согласно материалам сайта, граждан больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных лекарств, а также причины повышения тарифов на коммунальные услуги.
Кроме того, россияне просят главу государства рассмотреть вопрос о расширении государственной поддержки ипотеки для многодетных семей и решить ситуацию с ограниченным количеством мест и очередями в детских садах.
Некоторых волнуют проблемы экологии и увеличения числа мусорных полигонов, а также возможность переселения по программе соотечественников из СНГ в Московский регион.
Вопросы от граждан для прямой линии с Путиным стали принимать 9 июня с 8:00 мск.