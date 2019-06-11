Стали известны основные темы прямой линии с Путиным

Центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии опубликовал основные вопросы, которые россияне хотели бы задать президенту страны Владимиру Путину 20 июня.

Согласно материалам сайта, граждан больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных лекарств, а также причины повышения тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, россияне просят главу государства рассмотреть вопрос о расширении государственной поддержки ипотеки для многодетных семей и решить ситуацию с ограниченным количеством мест и очередями в детских садах.

Некоторых волнуют проблемы экологии и увеличения числа мусорных полигонов, а также возможность переселения по программе соотечественников из СНГ в Московский регион.

Вопросы от граждан для прямой линии с Путиным стали принимать 9 июня с 8:00 мск.