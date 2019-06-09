Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в 12:00 20 июня 2019 года. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан в общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также касающиеся международной обстановки.

Приём вопросов уже начался.

«Вопросы принимаются начиная с 8:00 (мск) 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира», — говорится в сообщении.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, а также через сайт программы, специальное мобильное приложение или группы в социальных сетях.

Программа будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и Радио России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с главой государства Владимиром Путиным состоится летом.