Вопросы уже принимаются: прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

20 июня состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы граждан. Как отметили в Кремле, дискуссия коснётся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В 2018 году президент уделил специальной программе более четырёх часов. Тогда впервые в обсуждении участвовали главы регионов и федеральные министры.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

«20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и Радио России выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Согласно анонсу, глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Россияне смогут задать свои вопросы, позвонив по телефону, отправив смс- или ммс-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Также возможно послать обращение через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом случае предусмотрена возможность написать текстовый вопрос или записать видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и ОК Live.

Приём вопросов стартовал в 8:00 утра по московскому времени 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Ожидается, что самые интересные и актуальные вопросы адресуют лидеру страны во время прямой трансляции.

Отмечается, что вопросы в формате смс- и ммс-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с номеров российских операторов связи. Написать обращение можно только на русском языке, причём его объём не должен превышать 70 знаков.

Прямая линия с президентом

Новая прямая линия с президентом станет 17-й по счёту. Впервые этот формат был опробован в 2001 году и с тех пор проводился систематически. Мероприятие не проходило только в 2004 и 2012 годах.

Когда Путин занимал должность премьер-министра России, программа выходила под названием «Разговор с Владимиром Путиным».

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Первый эфир прямой линии в 2011 году длился 2 часа 20 минут, за это время Путин ответил на 47 вопросов. В 2018 году программа длилась уже 4 часа 20 минут. Тогда президент уделил внимание 73 вопросам, причём 32 человека смогли задать их лично во время прямого включения.

По данным исследования компании Mediascope, прямую линию с Путиным в 2018 году посмотрели около 5,8 млн россиян.

Путин по итогам прямой линии выступил с рядом поручений. В частности, глава государства распорядился уменьшить до 6% ставку по ипотеке для многодетных семей, обеспечить поддержание уровня зарплат бюджетников и их дальнейшее увеличение, а также субсидирование внутренних перелётов по России.

Отметим, что в 2018 году программа прошла в обновлённом формате. На прямой линии появились включения с губернаторами и членами правительства. Сам президент объяснил необходимость участия чиновников в передаче их персональной ответственностью перед жителями РФ.

«Персонификация должна быть очевидной. Вот с этим в том числе и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть», — сказал Путин, подводя итоги прямой линии в 2018 году.

Он выразил мнение, что после программы губернаторы и члены правительства «дополнительно почувствовали ответственность на плечах». Путин рассказал, что в целом остался доволен ответами чиновников, отметив, что важно обратить внимание на их последующие действия.

«Важно, чтобы только за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали», — сказал российский лидер.

Добавим, что одним из наиболее ярких моментов прямой линии в 2018 году стало обращение к Путину украинки Ирины Баракат, которая пострадала при обстреле в Сирии. Её историю подробно рассказывал RT.

Баракат жила в САР с мужем-сирийцем. В ходе военного конфликта она помогала сирийским и российским военнослужащим, но в 2016 году получила тяжёлые ранения, приведшие к инвалидности. Ирину отправили на лечение в Санкт-Петербург, где она пробыла два года.

В Сирии у неё остались муж и трое детей, которые не могли приехать в Россию без приглашения, для оформления которого был необходим российский паспорт. Услышав обращение Ирины в ходе прямой линии, Путин пообещал помочь. Уже в конце июня 2018 года женщина получила гражданство, а её семья прилетела в Санкт-Петербург.