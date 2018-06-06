Решение проблем в эфире: как изменилась жизнь героев предыдущей прямой линии с президентом

На прямую линию с президентом, которая состоится в четверг, 7 июня, поступают сотни тысяч вопросов и просьб граждан, рассчитывающих на помощь. По данным организаторов программы «Разговор с Владимиром Путиным», россияне уже подготовили более 1,3 млн обращений. Традиционно большую часть граждан волнуют социальная тематика, ЖКХ и здравоохранение. RT выяснил, как сложилась судьба героев предыдущей прямой линии: учительницы с низкой зарплатой, переселенца на Дальний Восток, дачников, сражающихся за свой дом, и горожан, страдающих от свалки в Кучине.

Зарплата для молодого учителя

Алёна Остальцова из города Шелехов Иркутской области — молодая учительница младших классов, которая очень любит свою работу, однако недовольна зарплатой. В 2017 году она дозвонилась на прямую линию и пожаловалась Владимиру Путину, что за всё время работы ни разу не получила зарплату выше 16,5 тыс. рублей.

«Я очень люблю свою работу, очень люблю работать с детьми, но зарплата не оставляет мне выбора, — заявила Алёна Остальцова. — Как существовать на эти деньги?»

Реакция на жалобу последовала незамедлительно. В школу сразу же приехали проверяющие из СК, прокуратуры, трудовой инспекции и регионального Министерства образования. Директор школы Сергей Доброхотов уверяет, что нарушений по линии школы ревизоры не нашли.

Алёна Остальцова

© Кадр: Первый канал

«Таковы наши реалии, и касаются они всех молодых специалистов, — рассказывает директор. — Можно было бы увеличить зарплаты, применив другие нормативы и расчёты МРОТ, но тогда бюджет Иркутской области такой нагрузки не выдержит».

Впрочем, зарплату молодой учительнице всё же подняли. Об этом RT рассказала сама Алёна Остальцова.

«Зарплату прибавили, потому что у меня стаж больше стал, северные добавили (надбавки за проживание и работу на Крайнем Севере. — RT) и стимулирующие выплаты прибавили, потому что я стала более активной в этом году сама по себе, — рассказала Алёна Остальцова. — Сколько теперь стало? Не хочу говорить, пусть будет тайна. Но до 30 тыс. зарплата не дотянула.

Денег пока хватает, потому что муж обеспечивает, но если ребёнок появится, то уже не будет хватать. Но я всё равно никуда из школы не уйду. Мне тут нравится».

По словам Алёны Остальцовой, если бы у неё была возможность вновь задать вопрос Владимиру Путину, то она спросила бы, почему растут цены, в том числе на бензин.

«Должна же быть какая-то регуляция, — возмущается учительница. — А то сколько захотел — столько и поставил. А людям как жить?»

«Дали гектар за десять дней»

Житель Владивостока Иван Таркин решил принять участие в программе «Дальневосточный гектар». Он собирался заняться подсобным хозяйством, но на практике понял, что это не так просто. Промучившись полтора года, он обратился к президенту в 2017 году с жалобой на бюрократию и бездействие чиновников.

«Господин президент, подскажите, что у нас творится с «дальневосточным гектаром»? Кроме как издевательством это не назовёшь, — заявил Таркин. — Чтобы зарегистрировать свой участок, нужно сидеть месяцами на сайте — и всё зря».

По словам Таркина, он не ожидал, что сможет дозвониться на прямую линию. А в итоге оказался первым из приморцев, с кем в тот день пообщался президент.

Иван Таркин

© ok.ru

«Волновался, конечно, перед звонком. Но всё получилось», — вспоминает мужчина.

Владимир Путин выразил недоумение по поводу возникших проволочек, и реакция последовала уже в следующие за прямой линией дни.

«Я работаю в строительстве и знаю, что земельные вопросы решаются годами, — поделился с RT Таркин. — Но тут все они были решены в течение десяти дней. Я раньше и не знал, как в земельный комитет попасть, а тут они сами мне звонят. Приходи, говорят. Один печатает, другой подписывает, третий готовит бумаги, другой регистрирует — и мне тут же выдают всё на руки».

Правда, пока из-за погодных условий Таркин не успел приступить к освоению своего гектара, расположенного в 45 километрах от Владивостока.

«Сначала заморозки мешали, потом на смену им пришли паводки. Размыло дороги,— рассказывает RT Иван Таркин. — Поэтому я не могу ни технику завезти на участок, ни бетонные блоки».

Впрочем, мужчина не унывает: говорит, что всё получится.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в программе «Дальневосточный гектар» принимают участие уже почти 40 тыс. человек.

«Около 116,7 тыс. граждан подали заявления на «дальневосточный гектар», — заявили RT в агентстве. — На сегодняшний день порядка 39,8 тыс. участков предоставлены гражданам. Так, на сегодняшний день россияне получили 47,8 тыс. гектаров, что сравнимо с площадью Андорры, трёх Лихтенштейнов или 239 Монако».

Уголовные дела и рекультивация

Елена Михайленко из Балашихи была среди жителей, которые пожаловались Владимиру Путину на Кучинский полигон твёрдых бытовых отходов.

Елена Михайленко

© Кадр: Первый канал

«На полигоне постоянные возгорания, происходит выброс газов. И мы всем этим дышим, — рассказала президенту Михайленко. — Рвота, тошнота постоянно. Это невыносимо».

Путин согласился с женщиной и отметил, что жизнь рядом со свалкой, вероятно, противоречит градостроительным нормам.

Стоит отметить, что до этого жители не раз жаловались властям Подмосковья на ситуацию. Но на эти петиции чиновники не реагировали. Только после того, как о Кучинском полигоне узнал президент, дело сдвинулось с мёртвой точки.

Буквально через несколько дней после прямой линии полигон был закрыт, а глава Балашихи Евгений Жирков, не обращавший особого внимания на жалобы горожан, ушёл в отставку.

Кроме того, в ходе проверок прокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что владельцы и сотрудники мусорного полигона «Кучино» на протяжении нескольких лет грубо нарушали правила обращения с экологически опасными веществами и отходами. В отношении них были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлёкшее загрязнение окружающей среды»).

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Власти же Подмосковья пообещали выделить до 4 млрд рублей для рекультивации полигона.

Однако, по словам местных жителей, соседство даже с закрытым полигоном по-прежнему доставляет неудобства. «Обещали, что вонь уйдёт к концу февраля, но никуда она не ушла, — объясняет Елена Михайленко.

Член рабочей группы по устранению проблем на полигоне «Кучино» Евгений рассказывает, что рекультивация полигона не принесла результата.

«Привозили факелы для сжигания газа — не помогло. Проложили трубопровод — тоже. В итоге навезли безумное количество грунта, но он начал проседать, и выделяется ещё большее количество биогаза», — поясняет он.

В администрации Московской области RT заявили, что рекультивация полигона идёт полным ходом.

«В мае начался основной этап рекультивации полигона, — заявили RT чиновники. — Полигон «Кучино» будет полностью перекрыт многослойным «пирогом» из геосинтетических материалов, которые предназначены для предотвращения попадания атмосферных осадков и снижения негативного воздействия полигона на окружающую среду. Общий срок рекультивации полигона — полтора-два года».

Поиск решения продолжается

Светлана Романова, 50-летняя продавщица из Челябинска, попросила у Путина помощи в спасении своего двухэтажного дома на окраине города.

После изменений в законодательстве, когда охранная зона вокруг газопровода увеличилась со 100 до 150 м, местные власти стали заставлять Романову и её супруга снести или передвинуть дом.

«Когда в 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны со 100 м до 150, пришла повестка в суд многим садоводам, — заявила Романова президенту. — Скажите, правомерно ли это? И будет ли закон, который нас защитит?»

Светлана Романова

© Кадр: видео СТС-Челябинск

Владимир Путин поручил властям разобраться в ситуации. Однако, как выяснил RT, ситуация до сих пор не разрешена.

«Нас по прежнему заставляют снести дом, — рассказала RT Романова. — Мои соседи, после того как президент сказал не трогать людей, обратились в суд повторно. Однако решение было тем же. У моего мужа произошёл инсульт на нервной почве. Он своими руками всё строил».

RT обратился за разъяснением ситуации к министру строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктору Тупикину. По его словам, администрация в данном случае обязана выполнять решение суда, который, в свою очередь, опирается на действующее законодательство. В случае же со Светланой Романовой, подчеркнул чиновник, проблема пока не решена.

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«В настоящее время поиск решения проблемы Светланы Романовой продолжается, — говорит Виктор Тупикин. — Поскольку 150-метровая защитная зона проходит непосредственно по участку, рассматривался также вариант переноса дома на ту часть земли, которая находится за ее пределами. Но выяснилось, что данный участок не размежёван и не поставлен на кадастровый учёт».

По словам Тупикина, без межевания нельзя точно определить, какая зона является безопасной для строительства.

«Поэтому газовики отказались согласовать перенос дома, — утверждает министр. — Светлане Владимировне было предложено провести межевание участка. Но эта процедура требует от неё финансовых затрат. Собственница отказалась по причине нехватки средств».

Смерть, ставшая уроком

Одной из самых грустных историй, прозвучавших на всю страну в ходе прямой линии, стал рассказ 25-летней Дарьи Стариковой из города Апатиты. Она пожаловалась Владимиру Путину на низкий уровень медицинского обслуживания в родных Апатитах: врачи лечили Старикову от остеохондроза, а в результате выяснилось, что у неё четвёртая стадия рака.

Дарья Старикова также рассказала, что жителям города для лечения приходится ездить в соседний город Кировск, поскольку больницу в Апатитах закрыли.

«Не знаю, из чего исходили организаторы здравоохранения в этом регионе. Либо эту надо достроить, либо старую восстановить. Мы над этим поработаем, я вам обещаю», — сказал в ответ Владимир Путин.

В результате проверять ситуацию начали сотрудники прокуратуры и СК, а саму Старикову перевели на лечение в отделение онкогинекологии МНИОИ имени П.А. Герцена.

Девушкой занялись лучшие российские онкологи при поддержке западных коллег. В частности, Стариковой сделали сложную операцию, а также она прошла несколько курсов химиотерапии.

К несчастью, болезнь оказалась сильнее: 21 мая 2018 года Дарья Старикова умерла в Москве. Как сообщили в пресс-службе губернатора Мурманской области, местные власти вместе с руководством комбината «Апатит» оказывают помощь семье умершей. Также чиновники помогли с оформлением опеки над 7-летней дочери Стариковой на её тетю.

Однако эта история, несмотря на трагический финал, помогла привлечь внимание к проблеме оказания помощи онкобольным в Мурманской области. Так, стало известно, что в 2018 году в Апатитско-Кировской центральной городской больнице появится кабинет химиотерапии для онкобольных.

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Также было принято решение увеличить число медработников больницы на 10% и ускорить ремонт отделения гемодиализа. Кроме того, 21 декабря минувшего года состоялось открытие нового помещения в Апатитах, оборудованного современной медтехникой. В корпусе также скоро завершится ремонт 1-го и 2-го этажей.

Переезд из барака

Анастасия Вотинцева из Ижевска была среди тех граждан, которые просили президента помочь им с жилищным вопросом. Женщина рассказала Путину, что приходится жить в аварийном бараке из-за того, что муниципалитет включил это здание в план расселения только на 2029 год. Вместе с ней жила сестра с тремя детьми — четырёх, девяти и 16 лет: впятером они ютились в одной комнате площадью 22 кв. м.

При этом президент не просто поручил разобраться в ситуации, но вскоре, приехав в Ижевск на завод Калашникова, по пути заехал в гости к женщине. Он поздравил её с днем рождения и вручил путёвку в Сочи на всю семью стоимостью 1,37 млн рублей.

Позднее, когда женщина с близкими отдыхала в Сочи, им поступило приглашение навестить президента в его резиденции «Бочаров ручей». На встрече Вотинцева сказала Владимиру Путину, что «попала в рай».

Что касается аварийного барака, то уже в декабре 2017 года дом расселили. Вотинцевой и её сестре выделили две квартиры в том же районе, где был барак. Этой весной семья справила новоселье.

«Мы въехали в студии с ремонтом, самим не пришлось заниматься этим. Справили новоселье весной, пригласили родственников, гостей, сейчас обживаем квартиру, покупаем мебель», — рассказала Вотинцева. — Наш старый барак находится в нескольких сотнях метров от нового дома, так что из-за переезда детям не пришлось менять детский сад и школу».

Как пояснил RT председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, на этом работа властей по расселению граждан из аварийного жилья не закончилась. «Сейчас такие проблемы решаются путём поиска помещений нежилых, переделкой их в жилые помещения и трансформированием жилого манёвренного фонда», — рассказал Ярослав Семёнов.