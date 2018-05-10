«Нарушили правила обращения отходов»: дело против сотрудников мусорного полигона «Кучино» передано в суд

СК по Московской области завершил расследование дела в отношении сотрудников мусорного полигона «Кучино» и передал его в суд. В числе фигурантов — инженер по охране окружающей среды и мастер полигона. По версии следователей, они знали о сбросе сточных вод свалки в реку Пехорка, а также о складировании отходов за пределами отведённой для этого территории. Сумма ущерба, нанесённого экологии региона, оценивается в 2,2 млрд рублей. Теперь двум работникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против сотрудников мусорного полигона «Кучино», обвиняемых в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. Инженер по охране окружающей среды (эколог) ЗАО «Заготовитель» и мастер полигона ТБО «Кучино» обвиняются по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлёкшее загрязнение окружающей среды»). Об этом сообщили в пресс службе ведомства.

До пяти лет лишения свободы

По информации следователей, мастер и эколог с 2012 года знали о сбросе сточных вод свалки в протекающую рядом реку Пехорку и складе опасных отходов за пределами полигона.

При этом объём скопившегося за пределами свалки мусора оценивают в 560 тыс. тонн, а реку загрязнили настолько, что в ней теперь нельзя ловить рыбу.

«В обязанности мастера полигона ТБО «Кучино» входил контроль соблюдения технологии обезвреживания отходов на полигоне, контроль за морфологическим составом отходов, недопущение ввоза на полигон отходов, не соответствующих по видам и классам опасности нормативам ЗАО «Заготовитель». В результате обвиняемые нарушили правила обращения экологически опасных веществ и отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды с причинением ущерба государству на сумму 2 млрд 240 млн рублей», — прокомментировали ситуацию в Следственном комитете России.

За нарушение закона сотрудникам свалки грозит до пяти лет лишения свободы.

Такое же наказание наказание может ожидать и владельцев ЗАО «Заготовитель», которым принадлежит полигон ТБО. Кроме того, прокуратура планирует взыскать с компании более 500 млн рублей за причинённый экологии вред. Соответствующий иск подмосковной прокуратуры рассматривается в Балашихинском городском суде.

РИА Новости

Прокурорская проверка

Ранее законность работы «Кучино» проверяла Генеральная прокуратура. Её сотрудники выявили несколько административных правонарушений: полигон работал без одобрения проектной документации экспертами-экологами.

Отходы свалки вывозились и перерабатывались за пределами полигона «Кучино», на что разрешения тоже не имелось. Заваленная отходами территория даже не была отгорожена забором, не говоря уже об отсутствии отвода скоплений токсичных газов, которые образуются из-за мусора.

Материалы проверки надзорный орган передал следствию для возбуждения уголовного дела в отношении владельцев мусорного полигона.

По данным базы «Контур.Фокус», ЗАО «Заготовитель» работает с 1997 года. Его учредителями являются четыре компании, зарегистрированные на Сейшельских островах: «Карстат Юниверсал Лтд.», «Битанг Лимитед», «Эммерт Лимитед» и «Уэндлер Лимитед», а также граждане РФ Дмитрий Кузовкин и Сергей Левашов. Руководит ЗАО «Заготовитель» Владимир Володин.

Согласно финансовым отчётам, выручка компании в 2016 году составляла 25,8 млн рублей, а чистая прибыль — 1,8 млн рублей.

Жалоба президенту

Напомним, крупнейший полигон ТБО в Московской области был закрыт летом 2017 года после обращения недовольных жителей к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии с главой государства.

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«Мы находимся в тяжёлой ситуации, просто невыносимой. В черте города, в 200 м от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 км от Кремля находится огромная свалка, самая большая в Московской области. Это нарушение федерального закона», — обратилась к Путину жительница города.

Стоит отметить, что до этого жители несколько лет жаловались властям Подмосковья на ситуацию. Местные власти на жалобы жителей Балашихи не реагировали, вокруг полигона продолжали строить дома и продавать в них квартиры.

Испарения со свалки эксперты называли неопасными, хотя жильцы все последние годы жаловались на сильный неприятный запах со стороны полигона и растущие горы мусора.

Сразу после закрытия свалки глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию, а власти Подмосковья пообещали провести рекультивацию. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, свалку обтянут герметичной плёнкой, а потом засыплют грунтом и засадят деревьями. Бюджету рекультивация обойдётся в 4 млрд рублей.