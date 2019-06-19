В «Одноклассниках» можно будет задать вопросы Путину в ходе прямой линии

Короткая ссылка
Пользователи «Одноклассников» смогут задавать вопросы президенту России в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
В «Одноклассниках» можно будет задать вопросы Путину в ходе прямой линии
  • РИА Новости

Задать вопросы главе государства можно будет через OK Live. Для этого в ходе прямого эфира необходимо зайти в мобильное приложение, кликнуть на кнопку «Задать вопрос президенту», создать трансляцию и ожидать ответа от редактора прямой линии. Отмечается, что, если вопрос будет выбран редактором, видео пользователя появится в студии прямой линии и он сможет обратиться к Путину в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 1 млн вопросов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить