В «Одноклассниках» можно будет задать вопросы Путину в ходе прямой линии
- РИА Новости
Задать вопросы главе государства можно будет через OK Live. Для этого в ходе прямого эфира необходимо зайти в мобильное приложение, кликнуть на кнопку «Задать вопрос президенту», создать трансляцию и ожидать ответа от редактора прямой линии. Отмечается, что, если вопрос будет выбран редактором, видео пользователя появится в студии прямой линии и он сможет обратиться к Путину в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 1 млн вопросов.