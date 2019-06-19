В «Одноклассниках» можно будет задать вопросы Путину в ходе прямой линии

Пользователи «Одноклассников» смогут задавать вопросы президенту России в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Задать вопросы главе государства можно будет через OK Live. Для этого в ходе прямого эфира необходимо зайти в мобильное приложение, кликнуть на кнопку «Задать вопрос президенту», создать трансляцию и ожидать ответа от редактора прямой линии. Отмечается, что, если вопрос будет выбран редактором, видео пользователя появится в студии прямой линии и он сможет обратиться к Путину в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 1 млн вопросов.