Осуждены ещё два члена банды Басаева за нападение на военных в Дагестане в 1999 году

В Следственном комитете России сообщили, что ещё двое участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба осуждены на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нападение на российских военных в Дагестане в 1999 году.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, летом 1999 года жители Ставрополья Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов вступили в банду под руководством Басаева и Хаттаба.

«Приговором суда Ачетырову и Отегенову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор Марату Даутову, Дамиру Мухатдинову, Руслану Аджибрагимову и Батырбеку Бакиеву, которые, по данным следствия, вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба и «приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».