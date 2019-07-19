Осуждены ещё два члена банды Басаева за нападение на военных в Дагестане в 1999 году
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, летом 1999 года жители Ставрополья Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов вступили в банду под руководством Басаева и Хаттаба.
«Приговором суда Ачетырову и Отегенову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор Марату Даутову, Дамиру Мухатдинову, Руслану Аджибрагимову и Батырбеку Бакиеву, которые, по данным следствия, вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба и «приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».