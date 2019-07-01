Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Короткая ссылка
Суд вынес приговор Марату Даутову, Дамиру Мухатдинову, Руслану Аджибрагимову и Батырбеку Бакиеву, которые, по данным следствия, вступили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и «приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».
Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову – 16 лет лишения свободы, Мухатдинову –  14 лет лишения свободы, Аджибрагимову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что по уголовному делу привлекаются ещё трое участников нападения. В настоящее время проверяется их причастность и устанавливаются их роль и действия в составе банды.

В апреле в Чечне приговорили к 16 годам лишения свободы одного из участников банды.

29 февраля 2000 года 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим её по численности отрядом чеченских боевиков. Погибли 84 десантника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить