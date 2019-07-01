Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову – 16 лет лишения свободы, Мухатдинову – 14 лет лишения свободы, Аджибрагимову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в заявлении.
Также в ведомстве сообщили, что по уголовному делу привлекаются ещё трое участников нападения. В настоящее время проверяется их причастность и устанавливаются их роль и действия в составе банды.
В апреле в Чечне приговорили к 16 годам лишения свободы одного из участников банды.
29 февраля 2000 года 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим её по численности отрядом чеченских боевиков. Погибли 84 десантника.