Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Суд вынес приговор Марату Даутову, Дамиру Мухатдинову, Руслану Аджибрагимову и Батырбеку Бакиеву, которые, по данным следствия, вступили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и «приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову – 16 лет лишения свободы, Мухатдинову – 14 лет лишения свободы, Аджибрагимову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что по уголовному делу привлекаются ещё трое участников нападения. В настоящее время проверяется их причастность и устанавливаются их роль и действия в составе банды.

В апреле в Чечне приговорили к 16 годам лишения свободы одного из участников банды.

29 февраля 2000 года 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим её по численности отрядом чеченских боевиков. Погибли 84 десантника.