В Чечне вынесли приговор участнику нападения на псковских десантников

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В Шатойском районном суде Чечни вынесли приговор одному из участников нападения на псковских десантников в 2000 году Шамилю Казбулатову. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Приговором Шатойского районного суда Чеченской Республики Казбулатову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Казбулатов признан виновным по статье «Посягательство на жизнь военнослужащих».

По данным следствия, он прицельно стрелял в военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск России при атаке террористов в районе села Улус-Керт.

29 февраля 2000 года 6-я рота 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим её по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В ходе сражения погибли 84 десантника из 90.

Подробнее — в материале RT.

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