«Вёл прицельный огонь»: участник нападения на псковских десантников приговорён к 16 годам колонии

Один из участников нападения на псковских десантников Шамиль Казбулатов приговорён к 16 годам колонии строгого режима. Об этом заявили в Следственном комитете. Атака террористов произошла в 2000 году у высоты 776 в районе села Улус-Керт в Чеченской Республике. В ведомстве уточнили, что мужчина вёл прицельный огонь по российским военнослужащим. Тогда из 90 солдат погибли 84.

Участника нападения на псковских десантников в 2000 году приговорили к 16 годам строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Ставропольского края Шамиля Казбулатова», — сказала она.

Петренко пояснила, что Казбулатов был признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Так, установлено, что в составе вооружённой банды Шамиля Басаева и Хаттаба 29 февраля 2000 года он напал на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Атака была совершена в районе села Улус-Керт в Чеченской Республике — боевики напали с трёх сторон.

«При этом Казбулатов, заняв позицию, из автомата Калашникова калибра 5,45 мм производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести», — подчеркнула Петренко.

О задержании Казбулатова стало известно в декабре 2018 года. А в ноябре были задержаны другие два участника этого нападения.

«За причастность к данному преступлению задержаны Нажмудин Дудиев 1975 года рождения и Ибрагим Донашев 1977 года рождения, которые доставлены в органы предварительного следствия», — говорится в сообщении.

В начале 2018 года ещё двоих боевиков, напавших на десантников в 2000 году, суд приговорил к 15,5 и 16 годам колонии строгого режима.

Всего были осуждены 13 боевиков, среди которых и гражданин Украины, член УНА — УНСО* Александр Малофеев.

Сотрудники ФСБ проводят задержание гражданина РФ Шамиля Казбулатова

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Бой у высоты 776

Напомним, 28 февраля 2000 года 6-й роте (90 десантников) было приказано занять высоту 776. После этого на гору Исты-Корд были отправлены 12 разведчиков, однако они вступили в бой с группой боевиков и были вынуждены вернуться.

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29 февраля около 2,5 тыс. боевиков атаковали 6-ю роту. В результате боя в живых остались шестеро военнослужащих. На помощь 6-й роте пытались прийти бойцы 1-й роты 1-го батальона, однако они попали в засаду во время переправы через реку и были вынуждены отступить. Они смогли выйти к позициям 6-й роты только 3 марта.

Одним из выживших был сержант Александр Супонинский. Во время боя он получил ранение в колено и контузию, однако остался в строю. Утром 6 марта, выполняя приказ, он прорвался в расположение российской армии.

Помимо него выжил также сержант Андрей Поршнев. Рядовой Евгений Владыкин был ранен — боевики сочли его мёртвым и бросили на поле боя, однако позже он пришёл в сознание и смог добраться до своих. Рядовой Вадим Тимошенко тоже был ранен, и боевики пытались его найти по кровавому следу, однако тот смог спрятаться от них под завалами деревьев.

Рядовые Алексей Комаров и Роман Христолюбов выжили, так как получили приказ вынести с поля боя Воробьёва, у которого была пробита артерия на ноге. Сам Воробьёв не выжил.

Позже, утром 1 марта, высота была занята боевиками. Арткорректировщик 6-й роты Виктор Романов вызвал огонь на себя. Однако члены бандформирований смогли прорваться и отступили.

22 десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России — всем, кроме Супонинского, посмертно. 68 солдат и офицеров были награждены орденом Мужества. 63 из них — посмертно. На месте гибели десантников 2 марта 2017 года был установлен Поклонный крест.

1 марта 2016 года президент России Владимир Путин, посещая Псков, почтил память погибших десантников и сравнил их подвиг с героизмом солдат, боровшихся с нацистской Германией во время Великой Отечественной войны.

«Герои 6-й роты совершили настоящий подвиг. Сражались с врагами так же бесстрашно, как делали это их деды в борьбе с нацизмом. И ценой своей жизни доказали святую преемственность поколений, — сказал он. — Мы склоняем головы перед героями-десантниками, гордимся их преданностью России. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких достойных сынов».

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).