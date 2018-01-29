Два участника боя у высоты 776 в Чечне приговорены к колонии строгого режима

Два боевика, которые принимали участие в нападении на псковских десантников у высоты 776 в Чечне в 2000 году, приговорены к 15,5 и 16 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Следственного комитета России.

«Признаны виновными в совершении преступлений «участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих»… Приговором суда Валиеву и Амангазиеву назначены наказания в виде 15 лет 6 месяцев и 16 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев 29 февраля 2000 года приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии.

В результате нападения, которое продлилось до утра 1 марта, погибли 84 военнослужащих.