Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан
- РИА Новости
Отмечается, что задержанные — жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев 1974 года рождения и Нариман Отепов 1976 года рождения.
Ранее в Чечне приговорили к 16 годам лишения свободы одного из атаковавших псковских десантников.
29 февраля 2000 года 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим её по численности отрядом чеченских боевиков. Погибли 84 десантника.
Согласно информации ведомства, ФСБ и Следственный комитет продолжают розыск участников вооружённого вторжения бандформирований Басаева и Хаттаба в Дагестан в 1999 году.