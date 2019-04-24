Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан

Ещё двое участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

РИА Новости

Отмечается, что задержанные — жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев 1974 года рождения и Нариман Отепов 1976 года рождения. Ранее в Чечне приговорили к 16 годам лишения свободы одного из атаковавших псковских десантников. 29 февраля 2000 года 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим её по численности отрядом чеченских боевиков. Погибли 84 десантника. Согласно информации ведомства, ФСБ и Следственный комитет продолжают розыск участников вооружённого вторжения бандформирований Басаева и Хаттаба в Дагестан в 1999 году.