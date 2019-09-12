Путин: слюнтяй не может стоять во главе государства

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Слюнтяй не может находиться во главе государства, в котором живут замечательные и мужественные граждане, как в России, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: слюнтяй не может стоять во главе государства
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время визита в дагестанский Ботлих, где встретился с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе — сентябре 1999 года.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что «силы и мужество главе государства дают люди».

Ранее Путин прилетел в Дагестан. Он выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, и выпил стопку, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в 1999 году.

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