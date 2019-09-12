Путин прилетел в Дагестан

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Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан, самолёт сел в аэропорту Махачкалы.
Путин прилетел в Дагестан
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, из аэропорта Путин отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе — сентябре 1999 года.

Во время прямой линии к Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.

Президент поручил правительству проработать этот вопрос.

В конце июля Госдума на пленарном заседании приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.

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