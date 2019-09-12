Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

Российский лидер Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, и выпил стопку, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в 1999 году.

Глава государства встретился с участниками народного ополчения, которые принимали участие в боях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года, передаёт РИА Новости.

Сказав приветственные слова, президент поднял стопку и выпил её до дна.

Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

12 сентября Путин прилетел в Дагестан.

Тогда же житель села вспомнил, как в сентябре 1999-го Путин на встрече с ополченцами предложил отложить тост за победу до уничтожения террористического подполья в России. И спросили у президента, когда же он поднимет с ними этот бокал https://t.co/PYHst2SqBc — НТВ (@ntvru) September 12, 2019

Во время прямой линии к президенту обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из села Ботлих, которые в 1999 году с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.