Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, и выпил стопку, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в 1999 году.
Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
  • РИА Новости

Глава государства встретился с участниками народного ополчения, которые принимали участие в боях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года, передаёт РИА Новости. 

Сказав приветственные слова, президент поднял стопку и выпил её до дна.

12 сентября Путин прилетел в Дагестан

Во время прямой линии к президенту обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из села Ботлих, которые в 1999 году с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить