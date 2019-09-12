Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
- РИА Новости
Глава государства встретился с участниками народного ополчения, которые принимали участие в боях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года, передаёт РИА Новости.
Сказав приветственные слова, президент поднял стопку и выпил её до дна.
Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019
12 сентября Путин прилетел в Дагестан.
Тогда же житель села вспомнил, как в сентябре 1999-го Путин на встрече с ополченцами предложил отложить тост за победу до уничтожения террористического подполья в России. И спросили у президента, когда же он поднимет с ними этот бокал https://t.co/PYHst2SqBc— НТВ (@ntvru) September 12, 2019
Во время прямой линии к президенту обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из села Ботлих, которые в 1999 году с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.