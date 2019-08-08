«Балансировать между двумя центрами»: в Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад

Минобороны Финляндии совместно с МВД и МИД опубликовало доклад о внешней политике и военных возможностях России. В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки. Аналитики финских ведомств также считают, что российский военный потенциал и «готовность властей применить силу» — это вызовы безопасности Финляндии. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения: как подчёркивал президент Владимир Путин, РФ «никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, ничего ни у кого не собирается отнять». По мнению политологов, антироссийская риторика — вынужденный шаг Хельсинки, от которого евроатлантическая солидарность требует периодически делать подобные заявления.

Министерство обороны Финляндии совместно с МВД и МИД подготовило доклад «Россия силы», целью которого заявлено повышение информированности об РФ и улучшение её понимания. При этом в первую очередь в нём утверждается, что Москва якобы «продемонстрировала презрение» к основанному на правилах международному порядку и безопасности. По словам авторов, она создаёт нестабильность, стремясь получить статус «всемирно признанной великой державы».

В документе, с текстом которого ознакомился RT, также отмечается, что Москва якобы пытается оказать политическое влияние на Хельсинки. Как считают в финских ведомствах, Россия, используя различные каналы, включая дипломатические, старается донести, что она и Финляндия — хорошие соседи, но для поддержки таких отношений финнам следует действовать ответственно, то есть «учитывая российские интересы». По мнению авторов, подобные сообщения — один из инструментов давления.

«Россия самыми разными способами стремится к влиянию на общественный дискурс и процесс принятия решений в Финляндии. Важным приоритетом в том числе является эффективное обеспечение готовности Финляндии к противодействию гибридным операциям по влиянию на общественность, а также широкому спектру иных угроз в сфере безопасности», — говорится в докладе.

В разделе документа, посвящённом российской внешней политике, утверждается, что «гибридное влияние» РФ на западные страны — явление систематическое. Так, по мнению авторов, для реализации подобных операций Москва имеет по всему миру профессиональный и хорошо подготовленный дипломатический корпус, а также пользуется «зависимостью государств от российских энергетических ресурсов». Кроме того, финские ведомства отмечают, что Россия якобы применяет кибератаки, ведёт «электронную войну» и оказывает «информационно-психологическое воздействие».

«Информационная война — это непрерывный процесс: борьба ведётся как в военное, так и в мирное время и охватывает все возможные поля сражений как в России, так и за её пределами. Цель этих усилий — вынудить противника действовать в соответствии со стратегическими интересами Москвы», — поясняется в документе.

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При этом российские официальные лица неоднократно опровергали голословные обвинения в причастности Москвы к хакерским атакам, а также любым другим методам «гибридной войны». Но несмотря на это, в странах Евросоюза продолжают утверждать, что главную гибридную угрозу для Европы якобы представляет именно РФ.

Решения Финляндии в сфере безопасности отражают политику западного сообщества, отмечается в докладе финских ведомств. При этом подчёркивается, что активное участие Хельсинки в западных оборонительных проектах якобы может привести к «усилению давления» со стороны Кремля.

«Расширение участия Финляндии в западных договорённостях в сфере обороны чревато усилением критики и давления со стороны России», — сообщается в докладе.

При этом стоит отметить, что Финляндия не входит в НАТО, но является его партнёром и участвует в совместных мероприятиях с блоком. Так, в июне в Балтийском море прошли учения альянса Baltops 2019, в которых были задействованы финские корабли и авиация. А в прошлом году во время манёвров была использована сухопутная техника.

Совместные учения американских и финских военных, Финляндия.

Reuters

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В унисон с Евросоюзом

Финляндии приходится балансировать между двумя центрами — Брюсселем и Москвой, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Стране выгодно поддерживать дружественные отношения с РФ, но в то же время, будучи частью Евросоюза, она вынуждена вторить принятой в Европе антироссийской риторике.

«Страны ЕС не самостоятельные, и Финляндия в том числе. Но, с другой стороны, она граничит с Россией. Во многом экономика страны построена на взаимодействии с РФ, и это также учитывает финское руководство. Доминирующая позиция Финляндии относительно своих соседей сдержанна и лишена агрессии», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Мнение Солонникова разделяет директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин. По его словам, подобные выводы Минобороны не повлияют на политику Хельсинки в отношении Москвы.

«Финляндия — одна из немногих стран, которая плодотворно сотрудничала с Россией даже в годы холодной войны. Опросы общественного мнения не фиксируют роста негативного восприятия РФ. А правительство придерживается умеренной позиции и не собирается ухудшать отношения», — добавил эксперт.

Отметим, что в июле премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил, что Хельсинки хочет вести диалог с Москвой и сотрудничать по вопросам экологии. Кроме того, он выразил надежду, что ЕС сможет нормализовать отношения с Россией.

РФ тоже выступает за активное взаимодействие с соседями. Как рассказали в российском МИД, регулярные политические переговоры — характерная черта отношений Москвы и Хельсинки.

«Российско-финляндское сотрудничество носит взаимовыгодный и многоплановый характер, опирается на прочные торгово-экономические связи, совместную работу по обеспечению функционирования государственной границы между двумя странами, динамичное межрегиональное и приграничное сотрудничество, прямые контакты между людьми», — добавили в дипведомстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (слева) во время встречи в рамках неформальной встречи глав МИД стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в словацких Высоких Татрах

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Мода на «российскую угрозу»



Минобороны, МИД и МВД Финляндии также проанализировали военные возможности России. Как утверждается в докладе, мощь Вооружённых сил РФ и готовность российского правительства применить силу для защиты своих интересов — постоянные факторы, которые Хельсинки следует учитывать.

«Военные вопросы — неотъемлемый пункт повестки финляндско-российских отношений, в том числе и в мирное время. Россия использует (и в дальнейшем будет всё чаще использовать) военную силу для донесения собственной точки зрения, выражения недовольства и указания на важность своих интересов», — считают в финских ведомствах.

Как утверждают авторы доклада, повышенная готовность российской армии к началу боевых действий, способность вести затяжной конфликт, а также якобы «использовать ВС для борьбы за господство в информационной сфере» — это вызовы безопасности Финляндии.

Примечательно, что ранее новый министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил об отсутствии непосредственной военной угрозы со стороны РФ.

«Финляндия не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Однако мы находимся на границе военного союза (НАТО) и являемся соседом великой державы, что мы учитываем при развитии наших оборонных возможностей», — уточнил он.

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Российский президент Владимир Путин уже пояснял, что Россия никому не угрожает и не планирует нападать на другие страны.

«Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих всё есть», — заявил глава государства.

Как заметил политолог Николай Топорнин, финское военное ведомство обязано указывать на потенциальные угрозы. В последнее время доверие в Балтийском регионе между странами НАТО и Россией ослабело, и Минобороны следует этой логике, говоря о гипотетических вызовах.

«Евроатлантическая солидарность заставляет Финляндию быть ближе к ЕС и НАТО. Кроме того, тотальное военное превосходство России вызывает опасения. Атмосфера недружелюбия между РФ и европейским сообществом позволяет делать «глубокомысленные» выводы, что Россия якобы может использовать военную силу против Финляндии», — сказал он.

Дмитрий Солонников, в свою очередь, назвал опасения финских политиков общеевропейским трендом.

«Страшилки можно придумывать для себя, но все же понимают, что с финнами никто воевать не собирается. А российское оружие уж точно не направлено на сдерживание Финляндии. Иллюзий нет. Однако поговорить на тему «российской угрозы» — это такая европейская мода», — заключил эксперт.