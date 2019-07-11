Премьер Финляндии заявил о стремлении вести диалог с Россией

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне в беседе с изданием Handelsblatt заявил о желании вести диалог с Россией и развивать сотрудничество в сфере экологии.

«У нас есть общая линия в отношении России, и мы, без сомнения, будем её придерживаться. В то же время мы хотим вести диалог с Россией и, например, сотрудничать по вопросам экологии», — заявил Ринне, отвечая на вопрос о том, нужна ли ЕС новая политика в отношении России.

Он рассказал, что предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель организовать более тесное сотрудничество по экологическим вопросам между прибрежными странами Балтийского моря.

Он выразил надежду, что этот шаг «также поможет установить доверие между Россией и ЕС».

«Я надеюсь, что в итоге мы сможем нормализовать наше сотрудничество с Россией», — добавил финский премьер, отметив, что это произойдёт только в случае выполнения минских договорённостей.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна не видит военной угрозы со стороны России, однако продолжит развивать свою обороноспособность.