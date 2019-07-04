Минобороны Финляндии заявило об отсутствии российской военной угрозы

Финляндия не видит военной угрозы со стороны России, однако продолжит развивать свою обороноспособность, заявил новый министр обороны страны Антти Кайкконен.

«Финляндия не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Однако мы находимся на границе военного союза (НАТО) и являемся соседом великой державы, что мы учитываем при развитии наших оборонных возможностей», — сказал Кайкконен в интервью Ruotuväki.

По его словам, несмотря на окончание холодной войны, Финляндия поддерживает свою обороноспособность.

Глава МО отметил, что основная цель состоит в создании превентивного барьера для применения военной силы.

6 июня в Финляндии было назначено новое правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне.

Ранее сообщалось, что министры стран Евросоюза во время встреч в Хельсинки примут участие в специальных учениях, направленных на сдерживание гибридных угроз.