Минобороны Финляндии заявило об отсутствии российской военной угрозы
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«Финляндия не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Однако мы находимся на границе военного союза (НАТО) и являемся соседом великой державы, что мы учитываем при развитии наших оборонных возможностей», — сказал Кайкконен в интервью Ruotuväki.
По его словам, несмотря на окончание холодной войны, Финляндия поддерживает свою обороноспособность.
Глава МО отметил, что основная цель состоит в создании превентивного барьера для применения военной силы.
6 июня в Финляндии было назначено новое правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне.
Ранее сообщалось, что министры стран Евросоюза во время встреч в Хельсинки примут участие в специальных учениях, направленных на сдерживание гибридных угроз.