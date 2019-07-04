Минобороны Финляндии заявило об отсутствии российской военной угрозы

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Финляндия не видит военной угрозы со стороны России, однако продолжит развивать свою обороноспособность, заявил новый министр обороны страны Антти Кайкконен.
Минобороны Финляндии заявило об отсутствии российской военной угрозы
  • © Michael Nitzschke/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

«Финляндия не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Однако мы находимся на границе военного союза (НАТО) и являемся соседом великой державы, что мы учитываем при развитии наших оборонных возможностей», — сказал Кайкконен в интервью Ruotuväki.

По его словам, несмотря на окончание холодной войны, Финляндия поддерживает свою обороноспособность.

Глава МО отметил, что основная цель состоит в создании превентивного барьера для применения военной силы.

6 июня в Финляндии было назначено новое правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне. 

Ранее сообщалось, что министры стран Евросоюза во время встреч в Хельсинки примут участие в специальных учениях, направленных на сдерживание гибридных угроз.

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