Министров ЕС обучат борьбе с гибридными угрозами
- Reuters
По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, министры внутренних дел и финансов блока будут участвовать в нескольких смоделированных ситуациях во время встреч в Хельсинки в июле и сентябре.
«Мы хотим, чтобы союз и государства-члены усилили свои возможности для предотвращения и ответа на гибридные угрозы», — сказал Хаависто.
В качестве примера гибридной угрозы он привёл предполагаемое «вмешательство» России в работу GPS на прошлогодних учениях НАТО.
Тогда премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что на севере страны в ходе учений Североатлантического альянса произошли сбои в работе GPS. Он допустил возможность «вмешательства России».
Российское посольство в Хельсинки сообщило, что Москве не предоставили информацию, что источник помех находился в России.
Позднее Министерство обороны Норвегии заявило, что работа систем GPS во время манёвров в стране была нарушена из-за якобы действий российских военных в Арктике.