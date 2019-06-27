Министров ЕС обучат борьбе с гибридными угрозами

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Министры стран Евросоюза примут участие в специальных учениях, направленных на сдерживание гибридных угроз, передаёт Associated Press.
Министров ЕС обучат борьбе с гибридными угрозами
  • Reuters

По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, министры внутренних дел и финансов блока будут участвовать в нескольких смоделированных ситуациях во время встреч в Хельсинки в июле и сентябре.

«Мы хотим, чтобы союз и государства-члены усилили свои возможности для предотвращения и ответа на гибридные угрозы», — сказал Хаависто.

В качестве примера гибридной угрозы он привёл предполагаемое «вмешательство» России в работу GPS на прошлогодних учениях НАТО.

Тогда премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что на севере страны в ходе учений Североатлантического альянса произошли сбои в работе GPS. Он допустил возможность «вмешательства России».

Российское посольство в Хельсинки сообщило, что Москве не предоставили информацию, что источник помех находился в России. 

Позднее Министерство обороны Норвегии заявило, что работа систем GPS во время манёвров в стране была нарушена из-за якобы действий российских военных в Арктике.

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