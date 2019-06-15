Балтийский флот России проконтролирует учения НАТО Baltops

Силы Балтийского флота приступили к выполнению мероприятий по контролю за совместными учениями НАТО — Baltops, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и угрозы навигационной безопасности гражданскому судоходству в акватории Балтийского моря, силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместным учением объединённых военно-морских сил (ОВМС) НАТО «Балтопс-2019», — говорится в сообщении центра.

Там отметили, что в южной части Балтийского моря участники учений НАТО отрабатывают эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.

«В учении ОВМС НАТО «Балтопс-2019» принимают участие корабли и авиационная техника шестнадцати стран НАТО и стран — партнёров НАТО — Финляндии, Швеции», — уточнили в центре.

Ранее Военно-морской флот России организовал контроль за начавшимися в Балтийском море учениями НАТО.

Также на фоне манёвров НАТО в Калининградской области проходят учения с «Искандерами».