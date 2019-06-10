ВМФ России организовал контроль за учениями НАТО в Балтийском море

Военно-морской флот России организовал контроль за начавшимися в Балтийском море учениями НАТО. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями объединённых военно-морских сил (ОВМС) НАТО BALTOPS 2019», — говорится в сообщении.

Как отмечается, организовано дежурство двух корабельных ракетно-ударных групп, корабельной поисковой ударной группы, самолётов морской авиации, береговых ракетных комплексов «Бастион».

Ранее стало известно, что самолёты ВКС России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы.

Как заявили в НАТО, около 8600 американских и европейских военных из 18 стран принимают участие в ежегодных военно-морских учениях BALTOPS, которые стартовали 9 июня в Балтийском море.