В НАТО сообщили, что учения на Балтике не направлены против кого-либо

Около 8600 американских и европейских военнослужащих из 18 стран принимают участие в ежегодных военно-морских учениях BALTOPS, которые стартовали 9 июня в Балтийского море.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что «Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для Североатлантического союза и граничит с шестью странами НАТО».

«BALTOPS проводятся уже 47-й год, и они не направлены против кого бы то ни было, но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма... BALTOPS проверяет, насколько хорошо наши силы работают вместе, и показывает, что НАТО может защитить себя от любого противника», — сообщила Лунгеску.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует в июле провести учения в Чёрном море с участием Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.