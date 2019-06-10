ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Короткая ссылка
Самолёты Военно-космических сил России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО
  • Reuters

«Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России... приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы России над черноморским побережьем Крыма и Кубани», — приводит ТАСС заявление главы пресс-службы Вадима Астафьева.

Ранее стало известно, что в военно-морских учениях BALTOPS участвуют около 8600 американских и европейских военнослужащих из 18 стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также объявил о запланированных на июль учениях НАТО с участием Украины в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить