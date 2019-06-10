ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Самолёты Военно-космических сил России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России... приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы России над черноморским побережьем Крыма и Кубани», — приводит ТАСС заявление главы пресс-службы Вадима Астафьева.

Ранее стало известно, что в военно-морских учениях BALTOPS участвуют около 8600 американских и европейских военнослужащих из 18 стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также объявил о запланированных на июль учениях НАТО с участием Украины в Чёрном море.