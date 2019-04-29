В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения

Короткая ссылка
Вооружённые силы Эстонии начали совместные с НАТО учения «Весенний шторм», они продлятся с 29 апреля по 17 мая в уездах Ляэнемаа и Ида-Вирумаа при участии более 9 тыс. человек из 13 стран.
В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс, в учениях также принимают участие более 200 единиц бронированной техники.

При этом воздушные задачи выполняют истребители Eurofighter Германии и Великобритании, а также польские штурмовики SU-22.

По словам главнокомандующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, в ходе учений «неизбежны небольшие повреждения второстепенных дорог, лесов и полей», но ущерб им будет возмещён.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов заявил, что Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить