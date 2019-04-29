В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения
- Reuters
Как сообщает Интерфакс, в учениях также принимают участие более 200 единиц бронированной техники.
При этом воздушные задачи выполняют истребители Eurofighter Германии и Великобритании, а также польские штурмовики SU-22.
По словам главнокомандующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, в ходе учений «неизбежны небольшие повреждения второстепенных дорог, лесов и полей», но ущерб им будет возмещён.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов заявил, что Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ.