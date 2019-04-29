В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения

Вооружённые силы Эстонии начали совместные с НАТО учения «Весенний шторм», они продлятся с 29 апреля по 17 мая в уездах Ляэнемаа и Ида-Вирумаа при участии более 9 тыс. человек из 13 стран.

Как сообщает Интерфакс, в учениях также принимают участие более 200 единиц бронированной техники.

При этом воздушные задачи выполняют истребители Eurofighter Германии и Великобритании, а также польские штурмовики SU-22.

По словам главнокомандующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, в ходе учений «неизбежны небольшие повреждения второстепенных дорог, лесов и полей», но ущерб им будет возмещён.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов заявил, что Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ.