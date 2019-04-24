Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
- РИА Новости
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности заявил, что Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
В начале апреля замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что политика НАТО выстраивается вокруг «демонизации России», а годовщина создания альянса является хорошим поводом извлечь уроки из взаимоотношений между Москвой и НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение границ альянса результатом независимых решений суверенных государств.