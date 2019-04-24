Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности заявил, что Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.

В начале апреля замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что политика НАТО выстраивается вокруг «демонизации России», а годовщина создания альянса является хорошим поводом извлечь уроки из взаимоотношений между Москвой и НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение границ альянса результатом независимых решений суверенных государств.