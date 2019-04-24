Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

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Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
  • РИА Новости

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности заявил, что Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.

В начале апреля замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что политика НАТО выстраивается вокруг «демонизации России», а годовщина создания альянса является хорошим поводом извлечь уроки из взаимоотношений между Москвой и НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение границ альянса результатом независимых решений суверенных государств. 

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