В Минобороны сообщили о реакции на продвижение НАТО на восток
Он сообщил, что страны НАТО продвигаются на восток, приближаясь к российским границам, и размещают дополнительные воинские контингенты и мощнейшие системы вооружения.
«Москва будет вынуждена реагировать на эти шаги и даст адекватный ответ. Как сказал президент России Владимир Путин — в рамках выделенных бюджетных ассигнований», — отметил Фомин.
При этом в Минобороны добавили, что заявления стран НАТО о «российской угрозе» предназначены только для оправдания их агрессивных действий против России.
Ранее корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.