В Минобороны сообщили о реакции на продвижение НАТО на восток

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на продвижение Североатлантического альянса на восток. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Он сообщил, что страны НАТО продвигаются на восток, приближаясь к российским границам, и размещают дополнительные воинские контингенты и мощнейшие системы вооружения. 

«Москва будет вынуждена реагировать на эти шаги и даст адекватный ответ. Как сказал президент России Владимир Путин — в рамках выделенных бюджетных ассигнований», — отметил Фомин.

При этом в Минобороны добавили, что заявления стран НАТО о «российской угрозе» предназначены только для оправдания их агрессивных действий против России.

Ранее корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.

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