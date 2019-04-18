Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«18 апреля в акваторию Балтийского моря совершила заход военно-морская группа НАТО в составе эсминца УРО ВМС США Gravely, фрегатов УРО ВМС Польши K.Pulaski, ВМС Турции Gokova и ВМС Испании Juan De Burbon», — говорится в сообщении.

В конце февраля стало известно, что эсминец ВМС США Gravely зашёл в акваторию Балтийского моря, за ним было организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота.