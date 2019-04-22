В Минобороны России назвали «простой рецепт» безопасности в мире

Существует «очень простой рецепт», способный сделать мир безопасней, он заключается в объединении усилий, заявил в интервью RT замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«Я бы позволил себе сказать, что это очень просто. Рецепт очень простой. Нужно всем нам объединить свои усилия. Не исповедовать политику и, самое главное, практику деления террористов на плохих и хороших. Не подпитывать терроризм всем необходимым — финансами, вооружением, техникой, материальными средствами, — а объединить всем странам усилия в борьбе с терроризмом. Рецепт очень простой», — сказал он.

Ранее премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет призвал более активно сотрудничать с Россией в сфере энергетики и антитеррористической безопасности.

В конце марта Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по противодействию финансированию и содействию террористическим организациям.

Полную версию интервью замминистра обороны в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2019), которая состоится 23—25 апреля, читайте в материале RT.