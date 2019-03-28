СБ ООН принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по противодействию финансированию и содействию террористическим организациям. Документ был предложен к рассмотрению Францией.

«Принятая сегодня резолюция вновь демонстрирует лидирующую роль Франции в теме укрепления международного сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма», — приводит ТАСС слова заместителя Генерального Секретаря ООН по антитеррору Владимира Воронкова в ходе выступления на заседании СБ ООН.

Он отметил, что «несколько резолюций СБ уже были направлены на борьбу с финансированием террора, однако сегодняшний документ помогает консолидировать различные требования, а также фокусируется на новых проблемах, в том числе на инновационных финансовых технологиях».

Согласно резолюции, СБ ООН постановляет, что все государства в своих национальных законодательствах «должны обеспечивать серьёзную уголовную ответственность... за умышленное предоставление или сбор средств, финансовых активов или экономических ресурсов с намерением предоставить эти средства в распоряжение террористических организаций».

Кроме этого Совет Безопасности «настоятельно призывает все государства активно

использовать и обновлять санкционный перечень в отношении «Исламского государства»* и «Аль-Каиды»** и рассматривает возможность включения в него лиц, причастных к финансированию терроризма», и подтверждает, что все государства должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов».

В декабре 2017 года Совбез ООН принял резолюцию об активизации борьбы с международным терроризмом и о мерах в отношении возвращающихся из зон конфликтов боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.